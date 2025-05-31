5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bu sabah düzenlenen 5. dalga operasyonunda dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı. Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Mehdi Eker döneminde müsteşar yardımcılığı ve teftiş kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Erdal Celal Aksoy, İBB Genel Sekreter Yardımcısı sıfatıyla gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

İBB'ye 5. dalga operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İBB ve bazı ilçe belediyelerine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy'un yanı sıra birçok belediye başkanı ve belediye yetkilisi de gözaltına alındı.

Erdal Celal Aksoy, Tarım Bakanlığı geçmişiyle dikkat çekti

Gözaltına alınan Erdal Celal Aksoy'un, geçmişte Tarım Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunması dikkat çekti. Mehdi Eker döneminde Müsteşar Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı yapan Aksoy, o yıllarda "Sumaytoğlu" soyadını kullanıyordu. Daha sonra soyadını değiştirerek "Aksoy" yapan bürokrat, Eylül 2023'te İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

5. Dalgada Gözaltına alınan diğer isimler

Operasyonda ayrıca Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki kişilerin ifadeleri ilerleyen günlerde netleşecek. Başsavcılığın açıklama yapması bekleniyor.