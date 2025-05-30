Tıbbiyeliler Sendikası (TIP-SEN) kuruldu

Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Tıbbiyeliler Sendikası (TIP-SEN) kuruldu

Ankara merkezli olarak kurulan Tıbbiyeliler Sendikası, hekimlerin etik, mesleki ve toplumsal haklarını savunmak amacıyla faaliyetlerine başladı. Genel Başkan Uzman Doktor Ziya Aygün, "Bu yalnızca bir sendika değil; suskun kalmış bir mesleğin onurlu yürüyüşüdür" diyerek yola çıktıklarını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 21:44, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 22:09
Yazdır
Tıbbiyeliler Sendikası (TIP-SEN) kuruldu

Zekeriya ELTİMUR

Türkiye'de sağlık sisteminde yaşanan yapısal sorunlar, yoğun çalışma koşulları, artan şiddet olayları ve hekimlerin itibarsızlaştırılması tartışmalarının gölgesinde, yeni bir sendikal yapı kuruldu.

Hekimlerin etik, mesleki ve toplumsal haklarını savunmak amacıyla kurulan Tıbbiyeliler Sendikası (TIP-SEN), Ankara merkezli olarak resmen faaliyetlerine başladı.

Sendikanın kuruluşu dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Uzman Doktor Ziya Aygün, hem tarihsel bir ruhun mirasçısı olduklarını hem de geleceğin hekimlik vizyonunu şekillendirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Aygün, sendikanın yalnızca bir tabela olmadığını, büyük bir fikrin ve derin bir ihtiyacın dışavurumu olduğunu vurguladı.

"Bu Sessizliği Bozmak İçin Buradayız"

Aygün, "Bugün burada yalnızca bir sendikanın kuruluşunu ilan etmek üzere bir araya gelmedik" diyerek mesleğin köklü tarihine de atıfta bulundu. Sivas Kongresi'ne gönderilen Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın "Paşam, biz buraya mandayı kabul etmeye değil, vatanı kurtarmaya geldik" sözlerini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Tıbbiyeliler yalnızca bir mesleğin mensubu değil; bu milletin kaderine omuz vermiş birer neferdir. Çalışkanlık, gayret ve inançla zorlukların üstesinden gelen bir neslin evlatlarıyız. Cumhuriyet'in akıl ve bilim yolunda ilerleyen gençlerine verilen görevi, bugün Tıbbiyeliler Sendikası olarak bizler devralıyoruz."

"Hekimlik Onurumuzu Korumak İçin Buradayız"

Aygün, Türkiye'de hekimlerin yalnızca maddi değil, manevi olarak da büyük bir baskı altında olduğunu belirtti. Hekimlerin artan iş yükü ve şiddet olaylarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Aygün, hekimliğin itibarının da giderek erozyona uğradığını söyledi:

"Toplumun en aydınlık, en merhametli çocukları, bu ülkede hakarete uğruyor, hor görülüyor, hedef gösteriliyor. Sadece işini yaptığı için tehdit edilen acil servis hekimleri, ailesinden uzak, yalnız çalışan asistanlar, sistemin dışına itilen akademisyenler. Hepsi bu yapının mağduru. Biz bu karamsarlığın içinde gücümüzü kendi içimizden aldık ve bu sendikayı kurduk."

"Ne Makam İçin Ne Kariyer İçin: Tek Gündemimiz Hekimlik"

Aygün, "Hiçbir ideoloji, hiçbir siyasi kimlik biz hekimlerin yaşadığı gerçekleri görünmez kılamaz" diyerek sendikanın apolitik ve çözüm odaklı bir çizgide ilerleyeceğini belirtti:

"Biz ne bir sendikacılık kariyeri için ne de herhangi bir makam için yola çıktık. Biz bu yola sabaha karşı mesleğine küsmemek için gözyaşı döken asistanın kırgınlığından, tehdit edilen hekimin suskunluğundan, ailesini göremeyen bir hekimin umutsuzluğundan ilham alarak çıktık. Artık susmayacağız, artık yalnız değiliz."

Sendikanın Hedefleri

  • Bilimsel temelli, etik değerlere bağlı bir sendikal yapı kurmak
  • Hekimlik mesleğinin onurunu, bağımsızlığını ve güvenli çalışma ortamlarını savunmak
  • Maddi hakların yanı sıra mesleki saygınlığın da korunmasını sağlamak
  • Politik kutuplaşmalardan uzak, ortak akılla çözüm üretmek

"İlk Beyaz Önlükten Bu Yana Aynı Heyecanla."

Aygün, tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına seslenerek mesleğin ilk günkü heyecanla yapılması gerektiğini hatırlattı:

"İlk kez beyaz önlüğümüzü giydiğimizde hissettiğimiz o sevinç, hala içimizde. Bir hastaya şifa olduğunda yaşadığımız huzur, bizi ayakta tutuyor. Şimdi aynı yolları yürümüş, aynı fedakarlıkları yapmış tüm hekimlerin bir araya gelme zamanıdır. Engellenmeye çalışılsak da, hak ettiğimizi almak için buradayız."

TIP-SEN, Türkiye genelinde örgütlenmeyi ve hekimlerin sesi olmayı hedefliyor. "Hekimliğin onuru için tek gündem: Hekimlik" diyerek yola çıkan sendika, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ve girişimlerle sağlık alanında yeni bir dönemin aktörü olmayı planlıyor.

"Sağlıkta şiddet bir güvenlik değil, sistem sorunudur"

Basın toplantısı sonrasu soruları yanıtlayan, Tıbbiyeliler Sendikası Genel Başkanı Uzman Doktor Ziya Aygün, sağlıkta şiddetin artık münferit bir olay değil, yapısal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bir nöbet çıkışında genç bir hekimin uğradığı sözlü şiddet örneğiyle açıklamalarda bulunan Aygün, "Mesleğe yeni başlayan bir hekimin ilk haftasında şiddetle karşılaşması, sadece bireysel bir travma değil, hepimizi etkileyen bir sistem arızasıdır," dedi.

Yaklaşık on yıldır acil servislerde görev yaptığını belirten Aygün, şiddetin sıradanlaştığına dikkat çekerek, "Artık bir şiddet vakasında sadece 'geçmiş olsun' deyip geçiyoruz. Oysa bu yaklaşım, sağlık çalışanlarını yalnızlaştırıyor ve çözüm üretmemizi engelliyor," ifadelerini kullandı.

2019'da çıkarılan yasa değişikliğiyle sağlıkta şiddetin özel bir suç kategorisine alınmasının olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Aygün, uygulamadaki yetersizliklerin caydırıcılığı ortadan kaldırdığını söyledi. "Şiddeti yalnızca polisiye tedbirlerle çözmek mümkün değil. Hasta beklentileri, randevu sistemi, yoğunluk gibi birçok faktör çatışmayı besliyor," dedi.

Şiddetle mücadelede toplumsal bilinç oluşturmanın önemine işaret eden Aygün, "Bizim için sağlıkta şiddet, sadece bir meslek sorunu değil. Bu konu aynı zamanda bir medeniyet sınavıdır. Sağlığı ve sağlık çalışanlarını korumak için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber