Burak Bekiroğlu 'İftira'dan tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşini eleştiren paylaşımlarının ardından gözaltına alınan avukat Burak Bekiroğlu iftira ve hakaret suçlarından tutuklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 00:15, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 00:17
Av. Burak Bekiroğlu, dün gece Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi hakkındaki paylaşımlarından ötürü kamu görevlisine hakaret iddiasıyla bugün gözaltına alındı.
Halk TV'nin aktardığı habere göre, Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi hakkındaki paylaşımlarından ötürü iftira ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi