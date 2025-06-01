Kamyonetin üzerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 07:35, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 07:48
Tunca beldesinde M.Z. idaresindeki kamyonetin üzerine yayla yolunda yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonetteki M.S.Z. ekiplerce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Z'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.