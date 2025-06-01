Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca, raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Bu uygulamalar sayesinde bayramda sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunun kolaylaştırılması hedefleniyor. Uygulamanın detayları ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

Köprü ve Otoyollarda Ücretsiz Ulaşım

KGM işletmesindeki otoyollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Bu güzergahlar, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Raylı Sistemlerde Ücretsiz Ulaşım

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım, 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar devam edecek.

Bakan Uraloğlu'nun Mesajı

"Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."