Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi. Toplam 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 10:25, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 11:42
Yazdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince "abartı egzoz" kullanımı ile ilgili toplam

26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya sürücülere şu uyarıda bulundu:

"Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Son bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

Son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam: 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber