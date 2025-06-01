Artık kişilik hakkı ihlallerinde BTK devrede!

Artık hakları ihlal edilen kişiler, doğrudan içerik sağlayıcısına başvurmakla yetinmeyecek; BTK'ya da başvurarak destek alabilecek. Kanunda 2/ö beninde yapılan değişikliğe göre; BTK, ilk bakışta ihlal içerdiği anlaşılan durumlarda Meta veya X (Twitter) gibi platformlara uyarı gönderebilecek.

Bu düzenleme ile içeriklerin kaldırılması için daha etkili bir yol açılmış olacak. İdari yaptırım içermese de, BTK aracılığıyla yapılan uyarılar platformların sorumluluğunu artıracak.

5651 sayılı Kanunda yapılan değişiklikleri içeren Kanun Teklifi TBMM Adalet komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi Genel Kurulda görüşülüp kabul edilip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.