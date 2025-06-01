MİT'ten yurt dışında nokta DEAŞ operasyonu
MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 11:04, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 11:20
MİT, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt dışında operasyon gerçekleştirdi.
Pakistan'da düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun yakalanarak Türkiye'ye getirildi.