Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak

Et ve Süt Kurumu, kurban pazarlarında satılamayan hayvanları satın alacak. Bu uygulama sayesinde yetiştiricilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yetiştiricilerin emeklerinin çok değerli olduğunu vurgulayarak, alım fiyatlarının onların maliyetleri gözetilerek belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, yetiştiriciler hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirebilecekler.

Alım Fiyatları ve Kesim Kolaylığı

"Yetiştiricilerimizin emekleri bizim için çok önemli, onların maliyetleri gözetilerek alım fiyatları belirlenecek"

"Yetiştiriciler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirebilecekler"

Uygulamanın Amacı

Bu uygulama ile kurban pazarlarında satılamayan hayvanların değerlendirilmesi ve yetiştiricilerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece hem üreticilerin mağduriyeti önlenecek hem de hayvanların israfı engellenecek.