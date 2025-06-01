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Arkadaşına banka hesabını kullandırdı, 1 aydır cezaevinde

Mardin'de 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşına kullandırtan Ömer Marık, gelen 150 bin TL nedeniyle yürütülen bir soruşturmada 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Marık'ın avukatı Gurbet Bilbay son bir haftada buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek, Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular dışarda" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 13:10, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 13:48
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Mardin'de yaşayan Ömer Marık'a, bir süre önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.'ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı. Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise serbest bırakıldı.

"Dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordum"

Ömer Marık, ifadesinde arkadaşı A.K.'yi suçlayarak, "Yaklaşık 1 yıldır arkadaşım olan ve çok fazla samimiyetimiz bulunmayan arkadaşım bana 'benim hesabım da bloke var, senin hesabını kullanabilir miyim' dedi. Bir yerden para geleceğini söyledi. Ben de inandım. Benim hesabıma 150 bin TL para transferi yapıldı. Ben bu parayı bankadan kendim giderek çektim. Daha sonra bankadan çıktım ve parayı teslim ettim. Bu parayı teslim ettiğimde bana 8 bin TL parayı da elden verdi. Daha sonra ben de kredi borcumu ödedim. Ben gönderilen paranın dolandırıcılık suçuna konu bir para olduğunu bilmiyordum. Bana bir alacağının olduğunu söyledi" dedi.

"Mağduruz, 1 aydır oğlum içerde"

Ömer Marık'ın annesi Şükran, oğlunun 1 aydır cezaevinde olduğunu ve mağdur olduklarını belirterek, "28 Nisan'da polisler kapıya geldi ve 'gelsin ifade versin' dedi. O gün eve gelmemişti, arkadaşım dediği çocuğun yanındaymış. Ertesi gün polisler onu görüp almışlar. Sonra adliyeden tutuklandı. Yemek karşılığında ve 8 bin TL borcu karşılığında banka hesap numarasını paylaşmış. Sözde ona iyilik yapıyormuş. Aynı gün içinde 150 bin TL alıp ona vermiş. Şimdi de inkar ediyor. Biz mağduruz, 1 aydır oğlum içerde. Suçsuz ve sebepsiz içerdedir" diye konuştu.

"Son bir haftada benzer 7 dosya geldi"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, kentte son bir haftada kendisine buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek, "Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, çok büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular olan bu işi örgütleyip paraları yiyenler ise dışarıda. Mardin küçük bir yer olduğu halde çok sayıda kişi yakalandı. Asıl suçlular da yurt dışına kaçış planı yapıyor. Bu mağdur aileler ne yapsın? Bir yemek veya çok cüzi bir para karşılığı hesaplarını kiralayanlar içeride. Bununla ilgili Yargıtay kararı bekliyoruz. Lütfen hesabını kiralayanlara büyük cezalar verilmesin. Bu hesapları kiralayan, organize ve kontrol eden asıl örgüt başlarının tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Babası Mehmet Salih Marık ise oğlunun suçsuz olduğu için bırakılmasını ve suçluların da yakalanmasını istedi.

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