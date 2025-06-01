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Tescilli Bursa bıçağı üreticileri bayram öncesi yoğun mesai yaptı

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle ünlü, coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı öncesinde yurt içi ve yurt dışından gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun çalıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 13:18, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 13:20
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Tescilli Bursa bıçağı üreticileri bayram öncesi yoğun mesai yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında başvurusu yapılan ve 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Bursa bıçağı, yurt içinin yanı sıra Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, Lübnan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden rağbet görüyor.

Bursalı bıçakçılar, özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayan hummalı çalışmada kurban bıçağı taleplerini karşılamak için çaba gösteren esnaf, önce makasla çelik ham maddeyi şekillendiriyor. Damgalama ve ısı işleminin ardından parlatma, sap takma ve bilemeyle bıçaklar kullanıma hazır hale getiriliyor.

"Özellikle Arap ülkelerinde fazla satılır"

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, iyi bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Adliğ, Ramazan Bayramı'yla siparişler aldıklarını ve Kurban Bayramı'na kısa süre kala siparişlerin çoğunu teslim ettiklerini belirterek, "Güzel bir süreç geçirdik. Esnafımız gayet mutlu bir sezon geçirdi çünkü malımız satıldı. Bursa bıçağının öneminin öne çıktığı belli oldu. Bu süreçte herkes gayet rahattı. Mallarını yetiştirdiklerini tahmin ediyorum. Birçoğu da yetiştirdi. Tabii ki yetiştiremeyen esnafımız olmuştur ama o da istisnadır." dedi.

Yoğun bir süreci geride bıraktıklarını anlatan Adliğ, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 milyon adetlik satış olmuştur. Yıl boyunca bunun 3-4 katı satış oluyor. Yani her sektörün olduğu gibi bizde de sezonluk olanlar var. Bağ sezonu var, fındık sezonu var. Her sezonda ayrı bir bıçak satıyoruz diyebiliriz. Bunu da topladığımızda büyük rakamlara ulaşıyoruz. Bütün bıçak türlerini Bursa'da biz üretebiliyoruz. Her sektöre hitap edebiliyoruz. Her türlü bıçak üretiyoruz. Peynir, kasap, şef gibi bıçakları üretiyoruz. Yıl boyunca ortalama 50 milyon adet üretim yapıyoruz. Bugün Fransa'da bile Bursa bıçağı satılıyor. Sonuç itibarıyla Bursa bıçağı kaliteli bir bıçaktır. Özellikle Arap ülkelerinde fazla satılır. Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün'e bıçak gönderiyoruz."

Adliğ, kentte yaklaşık 80 bıçak üreticisinin bulunduğunu ifade ederek, "Herkes birbiriyle koordineli çalışır. İşimizin aksadığı yerde başka esnafla işbirliğinde oluruz, onunla devam ederiz." dedi.

Son dönemde Bursa bıçağının tanıtımı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Adliğ, bu tanıtımlarla taleplerin de arttığını vurguladı.

Kentte 35 yıldır Bursa bıçağı üretip satışını yapan Selami Şirin de kalitesi dolayısıyla Bursa bıçağının birçok kişi tarafından tercih edildiğini söyledi.

Bileme ve satın alma konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Şirin, "Satış ve bileme için imalatçıları tercih etmeleri gerekiyor. Doğrama için 1-2 numara, kesim için 3 numara bıçaklar tercih edilmeli." diye konuştu.

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