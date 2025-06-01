Depremde yıkılan cami yeniden yapıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kırkpınar Mahallesi Camii, yeniden ibadete açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 13:48, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 14:06
Açılış törenine İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Kaya ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
Törende konuşan İlçe Müftüsü Ayyıldız, camilerin sadece fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirterek "Bugün Allah'ın evlerinden birinin daha kapılarını yeniden aralıyoruz. Bir caminin açılışı, yalnızca taş ve harçla örülmüş bir binanın ibadete açılması değil, aynı zamanda gönüllerin de yeniden inşa edilmesidir." dedi.
Yapılan duanın ardından cami yeniden hizmete açıldı.