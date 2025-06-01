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Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Bakanlık Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek olayın anlamını ve bakanlığın çalışmalarını anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 14:22, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 14:23
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Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Bakanlık Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek, Aile Yılı'nın anlam ve mahiyetini detaylı bir şekilde anlattı. Ankara Güvenpark'ta 20 Mayıs gecesi dört gencin Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar vermesi üzerine emniyet birimleri hızlıca harekete geçti ve gençlerin kimlikleri kısa sürede tespit edilerek ifadeleri alındı. Panonun kamu malı olması nedeniyle savcılık tarafından resen "mala zarar verme suçundan" soruşturma başlatıldı.

Bakanlık Yetkililerinin Gençlerle Görüşmesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olayda adı geçen gençlerle temasa geçti ve onları görüşmeye davet etti. Görüşmede, gençlere Aile Yılı'nın anlamı, Bakanlığın görev alanları ve tüm dezavantajlı kesimlere 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışıldığı samimiyetle aktarıldı. Bu görüşmeler sonucunda gençlerin hatalarını samimi bir şekilde kabul ettikleri ve yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri gözlemlendi. Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Gençlerin Engelli Bireylerle Vakit Geçirmesi

  • Gençlere, Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde misafir edilmeleri teklif edildi.
  • Bu öneriyi kabul eden gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi.
  • Gençler, yapılan çalışmalara destek verdi.

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