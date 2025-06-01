Rize'de derede çok sayıda ölü balık görüldü

Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi'nden geçen derenin kenarında yürüyenler, balıkların öldüğünü fark etti. Çok sayıda sanayi dükkanı ile çok katlı kurban pazarının yer aldığı bölgede yaşanan balık ölümleri, endişeye neden oldu.

Balıkların yanı sıra çeşitli hayvanların da öldüğü görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su ve ölü balıklardan numune alıp, inceleme başlattı.