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Alkol şişelerini polise fırlattılar! "Kaçmadım" deyip arkadaşını suçladı

Edirne'de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçarken alkol şişelerini polise atan sürücü, sokak sokak kovalanıp drone ile yakalandı. 1.01 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 15:27, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:08
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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü, lastiği patlamasına rağmen sokak sokak kovalandıktan sonra drone görüntüleriyle yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay sırasında otomobilde bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Kaçış esnasında şüphelilerin, alkol şişelerini polise fırlattıkları ortaya çıktı.

Edirne'de Huzur Uygulaması ve Kaçış Anı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyordu. Atatürk Mahallesi'nde 22 DZ 654 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtığını belirledi. Kaçan aracı takibe alan ekipler, sürücünün ana caddeden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti. Kaçış sırasında otomobilin bir lastiği patlamasına rağmen sürücü, Atatürk Mahallesi içinde yakalandı.

Kovalamaca ve Gözaltı Süreci

  • Kovalamaca sırasında olay, drone ile havadan görüntülendi.
  • Şüpheliler, yakalanmamak için alkol şişelerini polislere fırlattı.
  • Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve ters kelepçe takıldı.
  • Şüphelilerden biri, "Ben kaçmadım neden kaçayım, şoför kaçtı" diyerek kendini savundu.
  • Otomobilde yapılan aramada alkol şişeleri bulundu.
  • Sürücü İ.O.'nun 1.01 promil alkollü olduğu belirlendi.
  • Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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