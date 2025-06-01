Alkol şişelerini polise fırlattılar! "Kaçmadım" deyip arkadaşını suçladı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü, lastiği patlamasına rağmen sokak sokak kovalandıktan sonra drone görüntüleriyle yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay sırasında otomobilde bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Kaçış esnasında şüphelilerin, alkol şişelerini polise fırlattıkları ortaya çıktı.

Edirne'de Huzur Uygulaması ve Kaçış Anı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyordu. Atatürk Mahallesi'nde 22 DZ 654 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtığını belirledi. Kaçan aracı takibe alan ekipler, sürücünün ana caddeden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti. Kaçış sırasında otomobilin bir lastiği patlamasına rağmen sürücü, Atatürk Mahallesi içinde yakalandı.

Kovalamaca ve Gözaltı Süreci