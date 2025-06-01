Yeğenini kurtarmak isterken can verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak isteyen 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, yaşamını yitirdi. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle dikkat çekti ve kısa sürede ekipler bölgeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Yeğeninin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Nazif Canbolat, hemen suya atladı.

Akıntının etkisiyle hem Canbolat hem de yeğeni sürüklendi.

hem Canbolat hem de yeğeni sürüklendi. Çevredekiler yardıma koştu ve yeğen sudan çıkarıldı.

Amca ise suya gömüldü ve kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine gelen sualtı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucunda Canbolat'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



