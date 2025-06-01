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CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı için aday gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:15
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CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olarak belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emir, Bayraktutan'ın daha önce TBMM İdare Amiri olarak görev yaptığını ve demokratik kişiliği, yapıcı tutumları, adaleti ve tecrübesiyle tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini kazandığını vurguladı.

Uğur Bayraktutan'ın Adaylığı ve Destek Süreci

Emir, Bayraktutan'ın üçüncü turda Meclis Başkanlığını kazanmak için önemli bir şansı olduğunu belirtti. Ayrıca, diğer partilerin milletvekillerinin de Bayraktutan'ı desteklemesini umduklarını ifade etti. Bir gazetecinin, Bayraktutan'ın destek turlarına başlayıp başlamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

  • Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini ziyaret ederek destek isteyecek.
  • Olabilecek en geniş birlikteliği sağlamak üzere çalışmalarına başladı.

Erken Seçim ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Tartışmaları

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde aday olup olmayacağına ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Meclis'in 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alması ihtimaline değinen Emir, "Seçim zamanında yapılacak" denildiğini ve bu nedenle kafaların karışık olduğunu belirtti.

10. Yargı Paketi ve Af Kanunu Beklentisi

Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin soruya Emir şu şekilde yanıt verdi:

  • Af çok hassas bir konudur.
  • Mağdurlar, mahkum yakınları, adalet bekleyenler ve aileler büyük bir beklenti içindeydi.
  • Beklenenin ilkeli, tutarlı, adil ve eşitlikçi bir af kanunu olduğu ancak mevcut teklifin bu beklentileri karşılamadığını söyledi.
  • "Dağ fare doğurdu diyemeyiz, dağ sırtlan doğurdu." ifadesini kullandı.

Kovid-19 Düzenlemesi ve Cezaevleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Kovid-19 düzenlemesiyle ilgili açıklamalarına değinen Emir, haftalardır katkı vermeye hazır olduklarını belirttiklerini söyledi. Ayrıca, insanların cezaevinde bir gün bile kalmasının çok zor olduğunu vurgulayarak, "Neyi bekliyoruz ekime kadar?" diye sordu.


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