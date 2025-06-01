Vahşet evi: Matematik mühendisi, karakola gidip kendini ihbar etti

Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Vahşet evi: Matematik mühendisi, karakola gidip kendini ihbar etti

Matematik mühendisi Demet Çabuk, Beşiktaş'taki evinde Zilif Öztürk'ü 10'dan fazla bıçak darbesiyle öldürdü. Çabuk, polise giderek teslim oldu. Cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyleyen kadın, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 16:03, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:29
Yazdır

İstanbul'da cinayet işleyen bir matematik mühendisi, Kocaeli'de polise teslim oldu. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şüpheli, Çayırova'da bir polis merkezine giderek, Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü itiraf etti. Bu gelişme üzerine polis ekipleri, şüphelinin belirttiği adrese giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın Detayları

  • Polis ekipleri, evde Zilif Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı.
  • Olay yeri incelemesinde, Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla bıçak darbesi aldığı tespit edildi.
  • Cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi.
  • Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelinin İfadesi

Demet Çabuk, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını ancak "cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını" söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Zilif Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi.

Soruşturmanın Seyri

Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber