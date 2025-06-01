Gaziantep'te sahte çek-senet dolandırıcılarına operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik çetesine şafak operasyonu düzenlendi. 16,8 milyon TL değerinde senet, lüks araçlar ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu M.B. liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri M.B. ve üyeleri H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
16,8 Milyon TL Değerinde Senet Ele Geçirildi
- 81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senet
- 100 adet boş senet
- 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası
- 33 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı
- 32 adet çek fotokopisi
- 7 adet boş çek koçanı
- 11 adet tapu
- 41 adet farklı kişilere ait kaşe
- 6 adet pos cihazı
- 5 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı
- 2 adet cep telefonu ve sim kartı
- 1 adet dizüstü bilgisayar
- 1 adet hesap defteri
- 1 adet banka dekontu ele geçirildi.
50 Milyon TL'lik Suç Gelirine El Konuldu
- Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' öncül suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu tespit edildi.
- 8 adet motorlu araç, 4 adet daire/villa, 1 adet arsa/tarla, 2 milyon TL değerinde banka hesaplarında bulunan para, 74 bin 335 TL, 1.290 Dolar, 1.020 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya el konuldu.
Tutuklamalar ve Adli İşlemler
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B. ve örgüt üyeleri H.İ.B. ile O.O., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. N.B. ve Y.Ö. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer örgüt üyesi E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.