Gaziantep'te sahte çek-senet dolandırıcılarına operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu M.B. liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri M.B. ve üyeleri H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

16,8 Milyon TL Değerinde Senet Ele Geçirildi

81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senet

farklı şahıs isimlerine yazılı toplam değeri olan senet 100 adet boş senet

boş senet 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası

değerinde ziynet eşyası 33 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı

farklı kişi ve bankalara ait banka kartı 32 adet çek fotokopisi

çek fotokopisi 7 adet boş çek koçanı

boş çek koçanı 11 adet tapu

tapu 41 adet farklı kişilere ait kaşe

farklı kişilere ait kaşe 6 adet pos cihazı

pos cihazı 5 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı

USB bellek ve hafıza kartı 2 adet cep telefonu ve sim kartı

cep telefonu ve sim kartı 1 adet dizüstü bilgisayar

dizüstü bilgisayar 1 adet hesap defteri

hesap defteri 1 adet banka dekontu ele geçirildi.

50 Milyon TL'lik Suç Gelirine El Konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' öncül suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu tespit edildi.

değerinde suç geliri olduğu tespit edildi. 8 adet motorlu araç, 4 adet daire/villa, 1 adet arsa/tarla, 2 milyon TL değerinde banka hesaplarında bulunan para, 74 bin 335 TL, 1.290 Dolar, 1.020 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya el konuldu.

Tutuklamalar ve Adli İşlemler

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B. ve örgüt üyeleri H.İ.B. ile O.O., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. N.B. ve Y.Ö. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer örgüt üyesi E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.



