Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 16:43, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:51
Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Haftalık çalışmasına 3 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek.

Adaylık için başvurular bugün sona erecek. AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. CHP ve Yeni Yol Partisi, adaylarını bugün bildirecek.

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlaması planlanıyor.

Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılacak.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek.

Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.

Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber