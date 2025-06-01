Türkiye ile Azerbaycan'dan yapay zeka hamlesi! 2. Medya Buluşması

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan Matbuat Şurası (MŞ) iş birliğinde, Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2. Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'den yerel, yaygın ve yabancı basından yaklaşık 50 gazeteci ile duayen gazeteci Yavuz Donat'ın da yer aldığı heyet, Azerbaycan'ın Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerinde bir dizi temas ve etkinlikte bulundu.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki medya iş birliğini daha da güçlendirdi ve ortak vizyonun gelişmesine katkı sağladı.

İkinci Medya Buluşmasının Önemi

2019 yılında Bakü'de gerçekleştirilen ilk medya buluşmasının ardından 6 yıl sonra yapılan bu ikinci buluşma, kardeş ülkeler Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya iş birliğini pekiştirmeyi amaçladı.

Ziyaretin Durağı: Gence

Program, KGK heyetinin Gence Havalimanı'na inişiyle başladı.

İlk gün yapılan Gence şehir turunda, Türk Şehitliği ve Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa 'nın TİKA tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi.

'nın TİKA tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu'nun rehberliğinde kentin tarihi ve kültürel mirası incelendi.

Şuşa'da Tarih ve Duygular

Tarihi Türk şehri Şuşa , heyetin en anlamlı duraklarından biri oldu.

, heyetin en anlamlı duraklarından biri oldu. Gazeteciler, yeni yerleşim alanlarında yaşayan halkla ve çocuklarla röportajlar yaptı.

Cıdır Düzü Tepesi ve Şuşa surları gezildi.

ve gezildi. Ermeni saldırıları sonrası yeniden inşa edilen camiler, mescitler ve kamu yapılarındaki gelişmeler incelendi.

Hocalı'da Acı Hatıralar

Heyet, Bakü'ye dönüş yolunda 1992 yılında Ermeni güçlerinin büyük bir katliam yaptığı Hocalı 'yı ziyaret etti.

'yı ziyaret etti. Saldırının izleri yerinde gözlemlendi ve mezalimi tanıklarından dinlediler.

Bakü'de Medya Forumu: Yapay Zeka Gündemi

Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi 'nde "Yapay Zeka" temalı medya forumu düzenlendi.

'nde "Yapay Zeka" temalı medya forumu düzenlendi. Açılış konuşmalarını Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptı.

ve yaptı. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan , AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve NTV Temsilcisi Merih Ak , yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini detaylı şekilde ele aldı.

, ve , yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini detaylı şekilde ele aldı. Forumun çıktılarının dijital ve yazılı ortamda eğitim materyali olarak paylaşılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den Stratejik Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev , gazetecilerle bir araya geldi.

, gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

17 maddelik barış anlaşmasının hazırlandığını , Ermenistan Anayasası'ndaki Karabağ maddesinin değiştirilmesinin sürecin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

, Ermenistan Anayasası'ndaki Karabağ maddesinin değiştirilmesinin sürecin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasını birbirine bağlayacak stratejik bir hat olduğunu ifade etti.

Milli Meclis ve Şehitlik Ziyaretleri

Heyet, Azerbaycan Milli Meclisi'ni ziyaret ederek yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakü'deki Türk Şehitliği ziyaret edildi; burada dua edildi ve aziz şehitler anıldı.

Büyükelçiden Anlamlı Kabul

T.C. Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün , KGK heyeti onuruna resepsiyon verdi.

, KGK heyeti onuruna resepsiyon verdi. Büyükelçi Akgün, Türk ve Azerbaycan medyasının iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Dim: "Kardeşlik Daha da Perçinlendi"

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, buluşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı etkinlik, medya aracılığıyla kardeşliğimizi daha da pekiştirdi. 2019'daki ilk buluşmadan sonra bu yıl da yine Azerbaycan'da olmaktan onur duyduk. 'İki Devlet, Bir Millet, Bir Medya' anlayışıyla yol alıyoruz. Başta Sayın Hikmet Hacıyev olmak üzere, Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit'e, KGK Azerbaycan Temsilcimiz Elşad Eyvazlı'ya ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu tür buluşmalar daha sık yapılmalı. KGK olarak her zaman inisiyatif almaya hazırız."

Etkinlik, Bakü şehir turu ve kültürel ziyaretlerle sona erdi. Katılımcılar, etkinliğin her iki ülke basını arasında ortak bir vizyon inşa ettiğini ve ilişkilerin güçlenmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.



