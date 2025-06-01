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407 yerde seçim sandığı kuruldu

Türkiye genelinde bugün 407 noktada seçim yapılıyor. Boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için sandık başına gidildi. Oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 17:07, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 17:50
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407 yerde seçim sandığı kuruldu

Türkiye'nin 407 noktasında bugün seçim yapıldı.

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için ise iki yerleşim biriminde vatandaşlar sandık başına gitti.

Bu kapsamda, ülke genelinde toplamda 407 yerde seçim sandığı kuruldu. Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Seçimlerin Yapıldığı Yerler ve Amaçları

  • 405 köy ve mahallede, muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi amacıyla sandık kuruldu.
  • Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması gerçekleştirildi.

Seçimlerde, 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlerine geçildi.

İlk sonuçlara ilişkin olağan itiraz süreci iki hafta olarak uygulanacak.

İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.


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