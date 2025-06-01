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Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Arnavutköy'de bir mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebek cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 17:23, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 17:25
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Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Arnavutköy'de Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Anadolu Mahallesi Asri Mezarlığı'nda çalışan bir güvenlik görevlisi, öğle saatlerinde bir kabrin üstünde bir bebek cesedi buldu. Görevlinin durumu fark etmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi.

Olay Yerine Ekiplerin Sevki

  • İhbarın ardından mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
  • Bebeğin en fazla 6 aylık olabileceği belirlendi.

Bebeğin Adli Tıp Kurumu'na Gönderilmesi

Bebeğin cesedi, gerekli işlemlerin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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