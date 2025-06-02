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Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 16:37, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 16:37
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Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda saat 14.45'te başlayan toplantının sona erdiğini duyurdu.

Sözcü Keçeli, toplantıya ilişkin, "Olumsuz sonuçlanmadı." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Toplantıya katılan Rusya heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi hazır bulundu.

- Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.

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