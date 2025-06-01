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5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da babaannesinin evinde kalan 2 yaşındaki çocuk, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 18:10, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 18:12
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5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da yaşanan üzücü bir olayda, 2 yaşındaki bir çocuk apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük çocuk anne ve babası işte olduğu için babaannesinin evinde kalıyordu. Olay anında babaanne ve hala evde uyuyordu.

Olayın Detayları

  • O.K.G. isimli çocuk, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.
  • Düşme anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
  • İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Durumu ağır olan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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