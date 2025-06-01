'Temmuz ayında ara zam yapın'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bütün dünyada zulüm altında inleyen 2 milyarlık İslam alemi var. Bunlar için de yeni bir dünyayı kuracağız inşallah. Yeni bir dünyanın ilk adımı, Erbakan hocamızın yıllar önce bize hedef olarak gösterdiği D-60'ın kurulmasıdır. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması ve ortak adım atmasının sağlanmasıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli 3'üncü Olağan İl Kongresi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli 3'üncü Olağan İl Kongresi, İzmit ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Asgari Ücret ve Ekonomik Talepler

Kongrede konuşan Fatih Erbakan, "Kocaeli'den iktidara çağrıda bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye adına bazı açılımlar yaptınız ama çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye, memura, küçük esnafa da açılım yapın. Yaş çay alım fiyatlarını en azından 1 dolar seviyesi olan 38 TL'ye çıkartın. Seyyanen zam bekleyen emeklilerimize bir an evvel seyyanen zam yapın. Temmuz ayında ara zam bekleyen perişan halde olan asgari ücretlilerimize ara zam yapın. İşsizlikten kırılan milyonlarca işsizimize istihdam imkanı oluşturun. Borçların altında ezilen küçük esnafımıza destek olun. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emeklilerimize sahip çıkın. Paylaşımda adaleti sağlayın, adil düzen ekonomisini uygulayın. Önce imtiyazlılar yerine önce millet anlayışıyla hareket edip dar gelirlinin alım gücünü ve refah seviyesini arttırın. Buradan Milli Görüş'ün kalesi Kocaeli'den size son bir uyarı yapıyoruz. Eğer bu adımları siz atmazsanız, ilk seçimde biz geleceğiz ve Milli Görüş ruhuyla bu adımları inşallah biz atacağız" diye konuştu.

Yeni Bir Dünya ve D-60 Vurgusu

Fatih Erbakan, Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına dur diyebilen, Gazze'deki katliamı durdurmaya muktedir Türkiye'yi hayata geçireceklerini belirtti. Sadece yaşanabilir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirmenin yetmeyeceğini vurgulayan Erbakan, bütün dünyada derdini taşıdıkları ezilenler olduğunu söyledi.

Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde.

Müslüman ülkelerin elinde. Doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elinde.

Müslüman ülkelerin elinde. Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde.

Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde.

Müslüman ülkelerin ellerindeki bu imkanları ve stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacaklarını belirten Erbakan, bu kaynakların yaptırım gücü olarak kullanılması durumunda Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacağını ifade etti. Yeni bir dünyanın şifrelerinin burada gizli olduğunu vurgulayan Erbakan, 2 milyarlık İslam aleminin alım gücü, muazzam pazar potansiyeli ve stratejik madenlerin yaptırım gücüyle Amerika'yı ve İsrail'i dize getireceklerini söyledi. Böylece Gazze, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerin kurtuluşunu Türkiye'den başlatacaklarını ve bunu Milli Görüş'le gerçekleştireceklerini belirtti.



