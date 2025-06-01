Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Temmuz ayında ara zam yapın'

Fatih Erbakan, Kocaeli'de yaptığı konuşmada asgari ücretliye zam çağrısı yaptı ve 57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde birleşmesiyle yeni bir dünya kuracaklarını vurguladı. Bu tarihi adımın, Amerika ve İsrail'in Orta Doğu planlarına karşı büyük bir güç oluşturacağını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 18:15, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:39
Yazdır
'Temmuz ayında ara zam yapın'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bütün dünyada zulüm altında inleyen 2 milyarlık İslam alemi var. Bunlar için de yeni bir dünyayı kuracağız inşallah. Yeni bir dünyanın ilk adımı, Erbakan hocamızın yıllar önce bize hedef olarak gösterdiği D-60'ın kurulmasıdır. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması ve ortak adım atmasının sağlanmasıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli 3'üncü Olağan İl Kongresi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli 3'üncü Olağan İl Kongresi, İzmit ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Asgari Ücret ve Ekonomik Talepler

Kongrede konuşan Fatih Erbakan, "Kocaeli'den iktidara çağrıda bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye adına bazı açılımlar yaptınız ama çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye, memura, küçük esnafa da açılım yapın. Yaş çay alım fiyatlarını en azından 1 dolar seviyesi olan 38 TL'ye çıkartın. Seyyanen zam bekleyen emeklilerimize bir an evvel seyyanen zam yapın. Temmuz ayında ara zam bekleyen perişan halde olan asgari ücretlilerimize ara zam yapın. İşsizlikten kırılan milyonlarca işsizimize istihdam imkanı oluşturun. Borçların altında ezilen küçük esnafımıza destek olun. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emeklilerimize sahip çıkın. Paylaşımda adaleti sağlayın, adil düzen ekonomisini uygulayın. Önce imtiyazlılar yerine önce millet anlayışıyla hareket edip dar gelirlinin alım gücünü ve refah seviyesini arttırın. Buradan Milli Görüş'ün kalesi Kocaeli'den size son bir uyarı yapıyoruz. Eğer bu adımları siz atmazsanız, ilk seçimde biz geleceğiz ve Milli Görüş ruhuyla bu adımları inşallah biz atacağız" diye konuştu.

Yeni Bir Dünya ve D-60 Vurgusu

Fatih Erbakan, Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına dur diyebilen, Gazze'deki katliamı durdurmaya muktedir Türkiye'yi hayata geçireceklerini belirtti. Sadece yaşanabilir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirmenin yetmeyeceğini vurgulayan Erbakan, bütün dünyada derdini taşıdıkları ezilenler olduğunu söyledi.

  • Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde.
  • Doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elinde.
  • Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde.
  • Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde.

Müslüman ülkelerin ellerindeki bu imkanları ve stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacaklarını belirten Erbakan, bu kaynakların yaptırım gücü olarak kullanılması durumunda Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacağını ifade etti. Yeni bir dünyanın şifrelerinin burada gizli olduğunu vurgulayan Erbakan, 2 milyarlık İslam aleminin alım gücü, muazzam pazar potansiyeli ve stratejik madenlerin yaptırım gücüyle Amerika'yı ve İsrail'i dize getireceklerini söyledi. Böylece Gazze, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerin kurtuluşunu Türkiye'den başlatacaklarını ve bunu Milli Görüş'le gerçekleştireceklerini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber