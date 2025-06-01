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'İnşa ettiği rejimin sonuna geldiğimizi söyleyebilirim'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Emri hak vaki olana kadar buradayız' sözlerine dikkat çekici bir yanıt verdi. Ayrıca TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin önemli eleştirilerde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 18:41, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 18:42
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'İnşa ettiği rejimin sonuna geldiğimizi söyleyebilirim'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emri hak vaki olana kadar buradayız" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Erdoğan'ın uzun ömürlü olmasını dilerken, inşa edilen rejimin sonuna gelindiğini de belirtti.

Ankara'da düzenlenen Siyaset Araştırma Merkezi'nin (SİYASAM) 'Yaza Merhaba' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak, başkanlık talebinin uzun süredir gündemde olduğunu ve yaşanan birçok tartışmanın da buna endeksli olduğunu ifade etti.

İnfaz Düzenlemesi Hakkında Açıklamalar

Dervişoğlu, bugün TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen infaz düzenlemesine de değindi. Yasanın henüz Meclis'te görüşülmediğini, sadece komisyonda ele alındığını belirtti. Ayrıca, bu yasaların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmadığını, saray bürokrasisinin siyasal pozisyonlarına göre bir zamanlamayla bu yasaları dayattığını söyledi.

  • Yasalarda çok sayıda eksiklik bulunduğunu ve bunun kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
  • Komisyonda bazı maddelerin muhalefet milletvekillerinin gayretleriyle geri çekildiğini belirtti.
  • İktidarın sonbaharda yeni bir infaz yasası hazırlığı içinde olduğunu ve bu düzenlemelerin halkın eğilimleri ölçüldükten sonra yapılacağını ifade etti.
  • Bunun Türk milletine ve Türkiye'ye laboratuvar görevi yüklediğini söyledi.
  • Kanunların milletin ihtiyacına değil, iktidarın beklentisine göre hazırlandığını dile getirdi.
  • Meclis'te muhalefet şerhleriyle kanunu eleştireceklerini, ancak kanunların sayısal çoğunlukla çıkarıldığını ve iktidar partisinin bu teklifi hızlıca yürürlüğe sokacağını belirtti.


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