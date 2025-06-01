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Uykudan açlıkla uyanıyorsanız dikkat!

Gece yemek yeme alışkanlığı sandığınızdan daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir! Uzmanlar, gizli hipoglisemi ve insülin direncine dikkat çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:16, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:18
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Uykudan açlıkla uyanıyorsanız dikkat!

Gece uykusundan açlık hissiyle uyanmak sadece psikolojik bir durum olmayıp, bazen gizli metabolik hastalıkların habercisi olabilir. Uzmanlar, bu davranışın özellikle gizli hipoglisemi ve insülin direnci gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini belirtiyor.

Gece yemek yeme alışkanlığı, vücudun verdiği önemli bir sağlık sinyali olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, gece açlık hissiyle uyanan kişilerin belirtileri dikkatle izlemesi ve gerekirse bir uzmana başvurması önerilir.

Gece Yemek Yeme Davranışının Nedenleri

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan Esen, gece yemek yeme davranışının uzun yıllar yalnızca psikolojik bir sorun olarak değerlendirildiğini, ancak bazı bireylerde bunun gizli hipoglisemi veya erken evre insülin direnci gibi metabolik rahatsızlıkların belirtisi olabileceğini vurguladı.

"Bu bir irade meselesi değil"

Gece yemek yeme davranışı çoğu zaman kişisel disiplin eksikliğiyle ilişkilendirilse de, bazı kişiler biyolojik olarak gece saatlerinde aç uyanmaya yatkındır. Bu bir zayıflık değil, vücudun kendi iç dengesini sağlama çabasıdır. Bu nedenle suçluluk hissedilmemelidir.

Kan Şekeri Dengesizliği ve Belirtiler

Gece saatlerinde özellikle şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı besinlerin tercih edilmesi dikkat çekicidir. Vücut, düşen glukoz seviyelerini dengelemek için kişiyi uyarabilir ve bu da ani açlıkla uyanmaya neden olabilir. Eğer bu durum sıklaşırsa, bir sağlık probleminin işareti olabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler

  • 02.00-04.00 saatleri arasında yemek yeme ihtiyacı
  • Sabah yorgun ve halsiz uyanma
  • Gün içinde sık sık tatlı yeme isteği
  • Bel çevresinde yağlanma
  • Sabahları iştahsızlık
  • Akşam saatlerinde artan iştah

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Gece yeme davranışının altında metabolik bir neden olup olmadığını belirlemek için bazı testler yapılmalıdır. Açlık ve tokluk kan şekeri, insülin düzeyleri, HbA1c, kortizol seviyesi, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profili gibi ölçümler tanı koymada oldukça etkilidir. Uygun beslenme planı ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile bu durum kontrol altına alınabilir. Gece yemeleri sadece bastırılmamalı, altında yatan nedenler araştırılmalıdır.

"Alışkanlık değil, semptom olabilir"

Gece yemek yeme davranışı basit bir alışkanlık olarak değerlendirilmemelidir. Bu tablo, tıbbi değerlendirme gerektiren bir sağlık belirtisi olabilir. Dolayısıyla bu tür durumlarda zaman kaybetmeden uzman görüşü alınmalı ve gereksiz diyetlerle bastırmak yerine, kan tahlilleri ile kök neden araştırılmalıdır.


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