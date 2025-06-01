14 yaşındaki kız ayı saldırısıyla yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle birlikte çobanlık yapan 14 yaşındaki C.B., bir ayının saldırısına uğradı ve yaralandı. Olay, ilçeye bağlı dağlık bir alanda meydana geldi. Yaralanan kız çocuğunun ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ile yakın köylerdeki muhtarlardan yardım talebinde bulundu.

Olay yerine hızla acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık alandan kamyonetle indirilen çocuk, ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay yeri: Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı dağlık alan

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı dağlık alan Mağdur: 14 yaşındaki C.B.

14 yaşındaki C.B. Müdahale: 112 Acil Çağrı Merkezi ve muhtarlardan yardım istendi

112 Acil Çağrı Merkezi ve muhtarlardan yardım istendi Sevk: Kamyonetle dağdan indirilip ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Kamyonetle dağdan indirilip ambulansla hastaneye ulaştırıldı Tedavi: Erzurum Şehir Hastanesi'nde sürüyor

Sağlık Durumu

Kız çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Olay sonrası aile ve çevredekiler büyük endişe yaşadı.



