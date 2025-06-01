14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 14 yaşındaki bir çocuk babasını silahla öldürdü, annesini ise yaraladı.

Olay, Yeni Mahalle'deki evlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, K.K. isimli çocuk, babası O.K. ve annesi G.K.'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, babanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı anne, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla İlgili Detaylar

Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.