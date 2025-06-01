Bilal Erdoğan, sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu ünlü isimlerle buluştu

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ünlü isimlerle bir araya geldi. Bu buluşma, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Görüşmenin Detayları

Dikkat çeken bu görüşmeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu. Toplantıya katılanlar arasında farklı alanlardan tanınmış isimler bulunuyordu.

Katılımcılar

Ali Biçim (Youtuber)

(Youtuber) Mesut Can Tomay (Youtuber)

(Youtuber) Ömer Başdoğan (Youtuber)

(Youtuber) Oğuzhan Koç

Eser Yenenler

Kafalar ekibi

Ebo lakaplı İbrahim Tilaver (Müzik yapımcısı)

(Müzik yapımcısı) Volkan Demirel (Eski futbolcu)

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve kıymetli dostlarla neşesi bol, kahkahası bol, keyifli bir akşam geçirdik. Bu samimi, dostane buluşmaların daim olmasını temenni ediyorum."