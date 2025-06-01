MSB'den Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı.

Bu anlamlı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin köklü geçmişine ve göklerdeki gücüne vurgu yapıldı. Ayrıca, şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz rahmetle anıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin 114 yıllık tarihi, milletimizin gurur kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

MSB'nin Paylaşımından Öne Çıkanlar

"Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla."

Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümü gurur ve minnetle kutlandı.

gurur ve minnetle kutlandı. Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz rahmetle anıldı.

"Göklerdeki gücümüz daim olsun." ifadelerine yer verildi.

Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla,

114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! ️



Türk Hava Kuvvetlerimizin 114üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz.



Göklerdeki gücümüz daim olsun! 🇹🇷. pic.twitter.com/Cc8EoONB3O T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2025

Paylaşılan Videoda Neler Yer Aldı?

Paylaşımdaki videoda, Türk Hava Kuvvetlerinin hava araçları ile gerçekleştirilen bazı operasyon ve tatbikatlara ait görüntüler izleyicilere sunuldu. Bu görüntüler, Türk Hava Kuvvetlerinin modern ve güçlü yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.



