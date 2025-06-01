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Genç kızı darbedip zorla özür dilettiler

Antalya'da iki genç kız, erkek arkadaşlarıyla ilişkisi olduğunu öne sürdükleri bir kızı darp etti ve o anları sosyal medyada yayınladı. Emniyet soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 19:56, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 19:58
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Genç kızı darbedip zorla özür dilettiler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan bir olayda, N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu iddia ettikleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp etti ve bu anların görüntülerini kaydetti.

Olay, ikamet içerisinde gerçekleşti ve genç kızın zorla alıkonulduğu anlaşıldı. N.G. ve N.Ü., kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olayın Detayları

  • Görüntülerde, darp edilen genç kızın saçından tutularak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirtiliyor.
  • İki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile sosyal medyada paylaştı.
  • Darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili olarak hemen bir soruşturma başlattı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yetkililer harekete geçti ve gerekli incelemeleri başlattı.


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