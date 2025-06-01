Kuraklık Tarımı vuruyor: Gıda güvenliğimiz tehlikede!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak merkeze bağlı Germece köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda inceleme yapan Bayraktar'a, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanları ile çiftçiler eşlik etti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler, tarım sektörünü çok olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Kuraklık, don, dolu, zaman zaman sel felaketleri, hortum felaketleri tarımsal üretime zarar veriyor." dedi. Özellikle 65 ilimizde don felaketinin etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü belirtti.

Don olayının yanında kuraklığın da ülkemizi olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuraklıktan dolayı hububat üretiminin olumsuz etkilendiğini ve bölgede verimlilik ile kalite kayıpları yaşandığını ifade etti.

Türkiye Kuraklık Tehdidiyle Karşı Karşıya

Çankırı genelinde de zararın büyük olduğunu belirten Bayraktar, "Ben bir tehlikeye buradan işaret etmek istiyorum. Daha büyük bir tehlike, daha büyük bir tehdit bizi bekliyor. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz." dedi. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin su fakiri bir ülke olacağını belirten Bayraktar, bugün 1300 metreküp olan kişi başı su tüketim miktarının 2030'dan sonra 1000 metreküpün altına düşeceğini söyledi. Bu durumun sadece tarımsal üretimi değil, tüm toplumu etkileyecek bir afet olduğunu vurguladı.

Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor.

kullanılıyor. Halen vahşi sulama yapılan bölgeler mevcut.

Tarımsal alanlarda hızlıca basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor.

Kuraklık Hububat Üretiminde Verimliliği Olumsuz Etkiliyor

Bayraktar, sulamada kayıpların çok olduğunu belirterek, "Sulama randımanı yüzde 52'lerde. Suyu kaynağından tarlaya ulaştırıncaya kadar yarısını kaybediyoruz. Türkiye'nin buna tahammülü yok." dedi. Kanalların kapalı hale getirilmesi ve sulama randımanının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu tedbirler alınmazsa, su fakiri ülke olduğumuzda tarımsal üretimin daha fazla olumsuz etkileneceğini belirtti. Kuraklığın hububat üretiminde kaliteyi ve verimliliği olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gençlerimizi Tarımda Tutamıyoruz

Bayraktar, çiftçi sayısının gün geçtikçe azaldığını ve gençlerin tarımı bıraktığını belirterek, "Gençlerimizin oranı yüzde beşlere kadar indi." dedi. Afgan ve Suriyeli işçilerle üretimin sürdürüldüğünü ancak bu kişilerin ülkelerine döndüğünde tarımsal ve hayvansal üretimi kimin yapacağı sorusunun ortaya çıkacağını söyledi. Ülkenin gıda güvenliğinin fedakar çiftçilere borçlu olduğunu vurgulayan Bayraktar, herkesin çiftçilere teşekkür etmesi gerektiğini belirtti.

İşletmeler küçük ve parçalı yapıda.

Pazarlama sorunları yaşanıyor.

Tarımsal üretimden vazgeçilmiyor.

Tarım sektörü göç veriyor; gençler ve yaşlılar sektörden uzaklaşıyor.

Çiftçilere Destek Çağrısı

Bayraktar, üç öğün sofralarda eksiklik yaşanmaması için çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini ve üretimin önündeki tüm zorlukların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Afetlerin yaşandığı bu dönemde üreticilerin örgütlerini yanında görmek istediğini belirtti.

Konuşmasının ardından Bayraktar, Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı'na geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla görüştü. Daha sonra Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.



