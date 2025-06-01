Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı

Ankara'dan Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı'na gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı.

Olay, çevredekilerin ve görevlilerin hızlı müdahalesiyle fark edildi.

Olayın Detayları

Denizden baygın halde çıkarılan öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. , ambulansla Silifke Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ile , ambulansla 'ne sevk edildi ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki A.B. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.



