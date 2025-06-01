Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 21:03, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 21:05
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Akdeniz'de, Alanya ilçesinin 14,98 kilometre açığı olarak belirledi.
Deprem, saat 17.31'de ve yerin 12,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem herhangi bir hasara yol açmadı.
Deprem Detayları
- Büyüklük: 4
- Merkez Üssü: Akdeniz, Alanya'nın 14,98 kilometre açığı
- Derinlik: 12,75 kilometre
- Saat: 17.31
- Hasar: İlk belirlemelere göre yok
Yetkililerden Açıklama
AFAD, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.