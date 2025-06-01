Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK - Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldeleri yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza Detayları

Kaza, Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

yakınlarında gerçekleşti. 06 ER 940 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahmut Dindar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maç İçin Kayseri'ye Geliyordu

DEM Partili Mahmut Dindar, TFF 2'nci Lig play-off mücadelesi için Ankara'dan Kayseri'ye geliyordu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



