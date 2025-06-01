Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı
Kayseri'de oynanacak Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı öncesi DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi.
DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK - Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldeleri yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza Detayları
- Kaza, Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarında gerçekleşti.
- 06 ER 940 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Mahmut Dindar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Maç İçin Kayseri'ye Geliyordu
DEM Partili Mahmut Dindar, TFF 2'nci Lig play-off mücadelesi için Ankara'dan Kayseri'ye geliyordu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.