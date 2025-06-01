Çanakkale'de yangın! 1,5 hektar alan kül oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14'te başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına Müdahale Detayları

Bölgeye helikopter , ilk müdahale aracı, 3 arazöz , hizmet aracı ve su ikmal aracı sevk edildi.

, ilk müdahale aracı, , hizmet aracı ve su ikmal aracı sevk edildi. Toplamda 30 personel yangına müdahale etti.

yangına müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Zarar ve Son Durum

1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



