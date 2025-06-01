Nusret, Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Nusret'in Parti Girişinde Yaşadıkları

Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret , beklemediği bir tavırla karşılaştı.

, beklemediği bir tavırla karşılaştı. Güvenlik görevlileri, Nusret'i içeriye almadı ve bu anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sert bir şekilde kapıdan kovulan Nusret, mekanın içine alınmadı.



