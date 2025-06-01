Samsunspor'dan unutulmaz geri dönüş! UEFA Play-Off'u garantiledi

38 haftalık Trendyol Süper Lig maratonu bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sezonun formda takımlarından Samsunspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una katılma hakkı kazandı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, 90+5'e kadar konuk takım Kayserispor'un üstünlüğüyle devam etti.

konuk takım Kayserispor'un üstünlüğüyle devam etti. Sarı-Kırmızılılar , 46'ncı dakikada Duckens Nazon'un golüyle öne geçti.

, 46'ncı dakikada öne geçti. 90+5'te Soner Aydoğdu skoru 1-1'e getirdi.

skoru 1-1'e getirdi. 90+8'de Arbnor Muja, Samsunspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Maç Sonrası ve Puan Durumu

Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsunspor, son derece kritik haftada hanesine bir 3 puan daha yazdırdı ve sezonu 64 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Sergej Jakirovic ile çıkış yakalayan Kayserispor ise Süper Lig'de sezonu 45 puanla 13'üncü sırada tamamladı.

Samsunspor'da galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı. Oyuncular ve teknik heyet, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.





Süper Lig'in Son Haftasında Samsunspor'dan Galibiyet

Stat: Yeni 19 Mayıs

Yeni 19 Mayıs Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Bennasser, Holse (Dk. 90+8 Yunus Emre), Emre Kılınç, Schindler (Dk. 60 Muja), Moundilmadji

Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Bennasser, Holse (Dk. 90+8 Yunus Emre), Emre Kılınç, Schindler (Dk. 60 Muja), Moundilmadji Kayserispor: Onurcan, Uzodimma (Dk. 78 Batuhan), Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan (Dk. 78 Jeanvier), Carole (Dk. 67 Arif), Nurettin (Dk. 64 Burak Efe), Baran Ali, Ackah (Dk. 64 Mehmet Eray), Cardoso, Nazon

Maçın Önemli Anları

Goller: Dk. 46 Nazon (Kayserispor) - Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor)

Dk. 46 Nazon (Kayserispor) - Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor) Kırmızı Kart: Teknik Direktör Sergej Jakirovic (Kayserispor)

Teknik Direktör Sergej Jakirovic (Kayserispor) Sarı Kartlar: Emre Kılınç, Zeki Yavru, Van Drongelen, Muja, Holse (Samsunspor) - Kolovetsios, Baran Ali, Cardoso (Kayserispor)

İlk Yarı

14'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Van Drongelen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 21'inci dakikada Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin kafa vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı. 28'inci dakikada Nazon'un pasında Ackah'ın vuruşu yandan auta gitti. 41'inci dakikada Ntcham'ın şutunu kaleci Onurcan kontrol etti. 42'nci dakikada Moundilmadji'nin kafa vuruşunda Onurcan topu kale çizgisinde kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı ve Goller

46'ncı dakikada Cardoso'nun ortasında Nazon'un kafa vuruşuyla Kayserispor öne geçti: 0-1. 63'üncü dakikada Holse'nin şutu az farkla auta çıktı. 72'nci dakikada Mehmet Eray'ın şutunu kaleci Okan Kocuk kornere gönderdi. 75'inci dakikada Van Drongelen'in vuruşu yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada Soner Aydoğdu'nun şutunu kaleci Onurcan kornere çıkardı. 90+5'inci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Soner Aydoğdu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. 90+7'nci dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında Muja'nın şutu ile skor 2-1 oldu.



