Süper Kupa'ya katılacak 4 takım ve eşleşmeler belli oldu

Yeni Süper Kupa formatına göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olmuştur.

Eşleşmeler

Galatasaray-Trabzonspor

Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni Format ve Takvim

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacaktır. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecektir.



