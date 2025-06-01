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Süper Kupa'ya katılacak 4 takım ve eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni formatla düzenleeyceği Süper Kupa'ya katılacak 4 takım ve eşleşmeler belli oldu. Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalar Ocak 2026'da tarafsız sahalarda gerçekleşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 22:50, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 22:59
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Süper Kupa'ya katılacak 4 takım ve eşleşmeler belli oldu

Yeni Süper Kupa formatına göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olmuştur.

Eşleşmeler

  • Galatasaray-Trabzonspor
  • Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni Format ve Takvim

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacaktır. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecektir.


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