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Kayseri'de nefes kesen Final: Vanspor 1. Lig'e yükseldi!

Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasında Kayseri'de oynanan TFF 2. Lig play-off finali nefesleri kesti. Normal süresi golsüz biten maçta, penaltı atışlarında Vanspor FK 5-4 galip gelerek TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 23:07, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 23:12
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Kayseri'de nefes kesen Final: Vanspor 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2'nci Lig play-off karşılaşmasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, seri penaltı atışlarında Batman Petrolspor'a 5-4 üstünlük kuran Vanspor FK, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.

Müsabakayı, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş birlikte takip etti. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ancak kaleciler başarılı kurtarışlara imza attı.

Önemli Anlar

  • 18'inci dakika: Vansporlu Bekir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Burak'ın kafa vuruşunu kaleci Yusuf çeldi.
  • 40'ıncı dakika: Vanspor FK atağında Harun'un sol kanattan yaptığı ortada Mert'in şutunu kaleci Yusuf iki hamlede kontrol etti.
  • 61'inci dakika: Vanspor FK ceza sahasında İlker Karakaş'ın pasında İmeri'nin vuruşu auta çıktı.
  • 79'uncu dakika: Batman Petrolspor atağında Bünyamin'in ortasında Mert Çapar'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed kurtardı.
  • 101'inci dakika: Batman Petrolspor'da Melih İnan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

Sarı Kartlar

  • Dk. 24 Özkan Yiğiter (Vanspor FK)
  • Mert Çapar (Batman Petrolspor)

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalarında gol sesi çıkmadı. Seri penaltı atışları sonucunda Vanspor FK, Batman Petrolspor'a karşı 5-4 üstünlük sağlayarak TFF 1'inci Lig'e yükseldi.


Maç Kadroları

  • VANSPOR FK: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 84 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 96 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör), Özkan Yiğiter (Dk. 84 Hasan Bilal), Eyüp Akcan (Dk. 96 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Erdem Seçkin)
  • BATMAN PETROLSPOR: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 45 Bünyamin Yürür), İlyas Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 105 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 84 Melih İnan)

Hakemler

  • Mehmet Türkmen
  • Süleyman Özay
  • Bilal Gölen

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