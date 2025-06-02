2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi TBMM grupları ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

(TBMM/10.30/12.00/13.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti'yi ziyaret edecek, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanacak "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bakü Enerji Haftası" açılış törenine katılacak.

(Bakü/08.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleri ile hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakerelerinin ikinci turu için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapacak ve gece saatlerinde Boston kentine gidecek.

(İstanbul/16.45/23.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)