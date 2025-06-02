2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
Ek atama bekleyen öğretmenlerden çağrı: Umudumuzu kırmayın!
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 00:04, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 00:08
Yazdır
2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi TBMM grupları ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

(TBMM/10.30/12.00/13.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti'yi ziyaret edecek, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanacak "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bakü Enerji Haftası" açılış törenine katılacak.

(Bakü/08.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleri ile hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakerelerinin ikinci turu için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapacak ve gece saatlerinde Boston kentine gidecek.

(İstanbul/16.45/23.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber