Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden suç teşhiri ve linç kültürüne karşı toplumu sağduyuya davet etti. Hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 00:09, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 00:10
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, sosyal medyada suç teşhiri ve linç girişimlerine karşı dikkat çekici uyarılarda bulundu.
İstanbul'un büyüklüğüne ve hareketliliğine vurgu yapan Gül, suçlara karşı alınan önleyici tedbirlerin önemini vurgularken, hukukun yerinin sosyal medya değil mahkemeler olduğunun altını çizdi.
Güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Vali Gül, vatandaşları sağduyulu ve sorumlu davranmaya davet etti.
Vali Davut Gül'ün Açıklamalarının Detayları
- İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.
- Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.
- Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.
- Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur.
- Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.
- Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.
- Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız.