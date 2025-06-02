Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Vali Gül, vatandaşları sağduyulu ve sorumlu davranmaya davet etti.

İstanbul'un büyüklüğüne ve hareketliliğine vurgu yapan Gül, suçlara karşı alınan önleyici tedbirlerin önemini vurgularken, hukukun yerinin sosyal medya değil mahkemeler olduğunun altını çizdi.

İstanbul Valisi Davut Gül , sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, sosyal medyada suç teşhiri ve linç girişimlerine karşı dikkat çekici uyarılarda bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net