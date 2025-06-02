Togg, Türkiye'nin En Değerli 20. Markası Oldu

Uluslararası bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin en değerli markalarını sıralayan araştırmada bir kez daha yerini alan Togg, bu yıl ülkemizin en değerli 20'nci markası oldu. Togg'un bu başarısı, markanın hem ulusal hem de uluslararası alanda değerinin arttığını göstermektedir. Marka değeri açısından elde edilen bu başarı, Togg'un gelecekteki yatırımlarına ve büyüme stratejilerine olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Togg'un sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanındaki çalışmaları da marka değerinin artmasında önemli rol oynamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası Araştırmasında Togg'un Yükselişi

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2024 yılı sonuçlarına göre 37'nci sırada yer alan Togg, bu yılki listede beş basamak birden yükseldi. Bu yükseliş, Togg'un üretim kapasitesindeki artış ve sektördeki güçlü performansının bir göstergesidir.