Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler alevleri uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 19:41, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 19:55
Yenidam Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangına, itfaiyenin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.