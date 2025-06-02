Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan grev 4. gününü tamamladı.

Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi, kentin birçok noktasında çöp dağları oluştu.

Grev nedeniyle sendikaya tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde greve katılmayan bir grup işçiyle Kordon'da çöp topladı.

SENDİKACIYLA TARTIŞTI

Alana giden Genel-İş İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile belediye başkanı arasında sözlü tartışma da çıktı.

Tugay, Gül'e "Buraya ne yapmaya geldiniz? Bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Buraya kavga etmeye mi geldiniz? Belediyeyi batıramazsınız. Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider." dedi.

Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Gül de "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.