MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü

Kalın-Hayye görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.