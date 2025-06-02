Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel yayın sayısı, proje üretimi, fikri mülkiyet havuzu, iş birlikleri ve toplumsal katkı gibi birçok kritere göre değerlendirdiği "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024" sonuçlarını açıkladı.
TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı gibi birçok unsur dikkate alınarak, Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci 50 üniversitesi açıklandı.
Geçtiğimiz yıl teknokent sayısında önemli bir artış yaşanırken, TÜBİTAK tarafından "bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, proje sayısı, ödül sayısı, doktora mezun sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent başvuru sayısı, uluslararası patent belge sayısı, sanayi iş birlikli proje sayısı, sanayi iş birlikli proje fon tutarı, uluslararası iş birlikli proje sayısı, dolaşım sayısı, akademisyen firma sayısı, öğrenci mezun firma sayısı, öğrenci mezun firmalarının net satış gelirleri, lisanslanan patent sayısı, BİGG firma sayısı" gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi
- 50. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
- 49. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
- 48. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
- 47. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
- 46. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
- 45. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
- 44. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
- 43. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
- 42. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- 41. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- 40. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
- 39. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
- 38. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
- 37. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- 36. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
- 35. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
- 34. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
- 33. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
- 32. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
- 31. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
- 30. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- 29. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
- 28. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
- 27. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- 26. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
- 25. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
- 24. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- 23. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- 22. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- 21. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- 20. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
- 19. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
- 18. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
- 17. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- 16. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
- 15. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
- 14. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
- 13. EGE ÜNİVERSİTESİ
- 12. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- 11. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- 10. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
- 9. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
- 8. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTÜTÜSÜ
- 7. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
- 6. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
- 5. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNIVERSITESI
- 4. SABANCI ÜNIVERSITESI
- 3. YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI
- 2. ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI
- 1. ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI