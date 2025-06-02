Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu

TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı gibi birçok unsur dikkate alınarak, Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci 50 üniversitesi açıklandı.

Geçtiğimiz yıl teknokent sayısında önemli bir artış yaşanırken, TÜBİTAK tarafından "bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, proje sayısı, ödül sayısı, doktora mezun sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent başvuru sayısı, uluslararası patent belge sayısı, sanayi iş birlikli proje sayısı, sanayi iş birlikli proje fon tutarı, uluslararası iş birlikli proje sayısı, dolaşım sayısı, akademisyen firma sayısı, öğrenci mezun firma sayısı, öğrenci mezun firmalarının net satış gelirleri, lisanslanan patent sayısı, BİGG firma sayısı" gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi