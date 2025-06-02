Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Tarım ve Orman hizmet kolunda 2024 yılı sendika üye sayıları netleşti. Memur-Sen'e bağlı Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen), bu yıl da en fazla üyeye sahip olarak yetkili sendika unvanını korudu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 10:17, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:53
Tarım ve Orman hizmet kolunda 2024 yılı sendika üye sayıları netleşti.
Memur-Sen'e bağlı Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen), bu yıl da en fazla üyeye sahip olarak yetkili sendika unvanını korudu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Toç-Bir-Sen'in üye sayısı 48 bin 452 oldu. Böylece sendika, tarım ve orman alanında çalışan kamu görevlilerinin toplu sözleşme masasında temsil yetkisini yeniden kazandı.
Sendikaların Üye Sayıları
- Toç-Bir-Sen: 48.452 üye
- Türk Tarım Orman-Sen (Kamu-Sen): 16.533 üye
- Tarım Orkam-Sen (KESK): 3.055 üye
- Tarım Orman-İş Sendikası (Birleşik Kamu-İş): 1.114 üye
Resmi Verilerin Yayınlanması
Sendika üye sayılarına ilişkin resmi veriler, temmuz ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu veriler, sendikaların yetki durumunu ve sektördeki temsil gücünü belirlemede önemli bir rol oynayacak.